Экскурсии по Манжероку 2025

Популярные и необычные экскурсии от опытных организаторов стоимостью от 3000 ₽

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Все экскурсии по Манжероку

Индивидуальная
153 ч.
Другой
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Кристина

Ожидает отзывов

Рафтинг по реке Катунь: незабываемое приключение в Горном Алтае

Открывайте для себя скрытые уголки природы и создавайте свои яркие воспоминания

3 000 ₽

За человека
Индивидуальная
151.5 ч.
На лошадях
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Кристина

Ожидает отзывов

Конная прогулка по живописным местам Алтая

Познакомьтесь с природой на конной прогулке и подарите себе незабываемые впечатления

7 000 ₽

За человека
Индивидуальная
159 ч.
На микроавтобусе
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Кристина

Ожидает отзывов

Экскурсия из Манжерока на Каракольские озера: треккинг к жемчужинам Алтая

Погружение в природу Алтая: путешествие по лесным дорогам!

8 500 ₽

За человека
Индивидуальная
154 ч.
На микроавтобусе
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Кристина

Ожидает отзывов

Камышлинский водопад, Зубровый питомник и фуникулер на Синюху: мир природы и приключений

Увидеть красоту природы Алтая, посетить питомник Зубров и прокатиться на фуникулере

4 900 ₽

За человека
Индивидуальная
154 ч.
На микроавтобусе
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Кристина

Ожидает отзывов

Горно-Алтайск: погружение в историю и культуру

Откройте для себя богатое культурное наследие города- отправьтесь на экскурсию в национальный музей

4 300 ₽

За человека
Индивидуальная
154.5 ч.
На микроавтобусе
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Кристина

Ожидает отзывов

Откройте Алтай: пасека, таинственные пещеры и великолепные виды

Пройдитесь по таинственным тропам, окунитесь в атмосферу веков и почувствуйте силу природы

3 700 ₽

За человека
Индивидуальная
1512 ч.
На автомобиле
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Кристина

Ожидает отзывов

Путешествие к Золотому озеру: знакомство с историей и природой Алтая

Откройте для себя очарование этого края и окунитесь в атмосферу его обычаев

7 500 ₽

За человека

Достопримечательности по Манжероку

Река Катунь

2 экскурсии

Каракольские озера

1 экскурсия

Камышлинский водопад

1 экскурсия

Зубровый питомник

1 экскурсия

гора Малая Синюха

1 экскурсия

Водопад Киште

1 экскурсия

Водопад Большой Корбу

1 экскурсия

Водопад Чоодор

1 экскурсия

Пасека

1 экскурсия

Тавдинские пещеры

1 экскурсия

Смотровые площадки

1 экскурсия

Музей имени Анохина

1 экскурсия

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Организаторы по Манжероку

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Кристина

7 предложений

Туристическое агенство

Недавно на Rombex

Здравствуйте! Меня зовут Кристина, и я представляю современную туристическую компанию. Мы не раз ходили по тропам Алтайских гор и до сих пор влюблены в них всем сердцем. Мы— это не просто туроператор, а команда людей, которые искренне любят своё дело. Мы приглашаем вас в удивительное путешествие по священной земле Алтая. Сегодня мы предлагаем вам разнообразные экскурсии по Горному Алтаю. Каждая из них будет увлекательной, продуманной и безопасной. Вместе мы создадим незабываемые впечатления и подарим вам частичку нашей любви к этому удивительному месту.

Экскурсии по Манжероку: когда Алтай говорит сам за себя

 

О Манжероке не рассказывают – о нем вспоминают с закрытыми глазами. Потому что даже спустя месяцы после поездки в ушах звучит журчание воды, в груди ощущается прохладный воздух гор, а перед глазами всплывают густые сосновые склоны и бирюзовые всплески Катуни.

Манжерок – это не деревня и не курорт в классическом смысле. Это состояние природы, в которое можно войти, если чуть притормозить, выключить телефон и просто поднять глаза.

 

Гора Малый Синюха и канатная дорога

Начать лучше всего с подъема по канатной дороге на гору Малый Синюха. Маршрут не утомительный, а панорамы – такие, что даже самый разговорчивый становится тише.

Наверху – обзорные площадки с видом на Катунь, горные хребты и еловые массивы. Особенно красиво в утренние часы, когда над рекой еще держится туман, а солнце только пробивается сквозь облака.

Здесь же можно встретить гида, который расскажет о сакральных местах на вершине, о духах гор, о том, как с Малого Синюхи раньше вглядывались в небо шаманы.

 

Экскурсии по окрестностям: вода, ветер и воздух

Из Манжерока легко организовать экскурсии в ущелья и к водопадам, расположенным в радиусе 30–40 км. Например:

  • К Че-Чкышскому ущелью – «долине духов», где сквозь каменные стены течет ручей, а в воздухе висит что-то первозданное.
  • К водопаду Камышлинский, добраться к которому можно на катере по Катуни. Это путешествие и по воде, и во времени – река будто уносит вас от цивилизации к самой сути Алтая.
  • В урочище Аскат, известное своими художниками, мастерами и ремесленниками. Там чувствуешь Алтай не только глазами, но и через рукоделье, чай, живопись.

 

Манжерокское озеро: больше, чем просто вода

Это озеро – природный символ местности. Оно неглубокое, с мягким песчаным дном и необычным составом воды: теплая, чистая, целебная.

Здесь можно устроить неспешную прогулку, посидеть на пирсе, взять лодку или SUP, понаблюдать за птицами. Вокруг – тростниковые заросли, в которых скрываются водяные курочки и цапли.

Озеро – это место для внутренней перезагрузки, а не просто купание. Кто-то устраивает медитации на берегу, кто-то пишет стихи, кто-то просто молчит и дышит.

 

Активный туризм и Алтай с другого ракурса

Манжерок – отличный старт для тех, кто хочет впервые познакомиться с Горным Алтаем. Здесь удобная инфраструктура, доступность транспорта, магазинов и при этом – шаг в дикую природу.

Для активных путешественников доступны:

  • Рафтинг по Катуни (маршруты подбираются по уровню подготовки).
  • Конные прогулки с видом на долины и реки.
  • Поездки в долину Туэкта или к древним петроглифам.

 

Сезонность и атмосфера

Лучшее время для экскурсий – с июня по сентябрь. В это время Манжерок особенно красив: зеленый, живой, благоухающий. Однако и осенью здесь есть своя магия – золотые леса, прозрачный воздух и редкое ощущение, что весь Алтай – только для тебя.

Зимой же канатка работает для горнолыжников, а озеро превращается в каток, на котором можно прокатиться под звездным небом.

На платформе rombex.travel собраны подтвержденные экскурсии с местными гидами, которые знают Алтай не по картам, а по тропинкам. Можно выбрать индивидуальную поездку, мини-группу или семейный маршрут.

Манжерок – это точка входа в Горный Алтай без шума и клише. Его экскурсии не предлагают в обязательном для посещения чек-листе, они дают гораздо больше – соприкосновение с живым Алтаем, с водой, ветром, горами и тем, что внутри тебя самого давно просилось на свободу.

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